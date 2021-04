The Longest Road on Earth: Bedeutungsvolle und banale Augenblicke des Alltags in einem Schwarzweiß-Abenteuer

Screenshot - The Longest Road on Earth (PC) Screenshot - The Longest Road on Earth (PC) Screenshot - The Longest Road on Earth (PC) Screenshot - The Longest Road on Earth (PC) Screenshot - The Longest Road on Earth (PC) Screenshot - The Longest Road on Earth (PC) Screenshot - The Longest Road on Earth (PC)

Das Schwarzweiß-Abenteuer The Longest Road on Earth wird am 20. Mai 2021 für PC ( Steam ), Android und iOS erscheinen. Das via Kickstarter finanzierte 2D-Adventure der Nongünz-Macher (Brainwash Gang) und Raw Fury umfasst vier Story-Kapitel, die das Wesentliche des alltäglichen Lebens zeigen sollen - sowohl bedeutungsvolle als auch banale Augenblicke des Alltags. In dem Spiel müssen keine Herausforderungen gemeistert werden. Man kann auch nicht Scheitern. Das Spieltempo soll sehr entspannt sein.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nimm dir Zeit, um die Schönheit der kleinen Dinge in vollen Zügen zu genießen - puste eine Pusteblume, suche Muscheln am Strand oder fahre mit dem Rad spazieren. Diese Kapitel haben keinen Kontext. Du kennst die Charaktere und ihre Geschichten nicht, aber du kannst Zeit mit ihnen verbringen und deiner Fantasie dabei freien Lauf lassen. (...) Ein einfühlsamer Original-Soundtrack mit Melodien und Texten, die das ausdrücken, was wir alle gut kennen - Heiterkeit und Schlichtheit. Gefühle, Emotionen, Situationen und Erlebnisse, die nichts Außergewöhnliches sind, uns aber als Menschen mit unseren Geschichten ausmachen und zeigen, wie wir andere an unserem Leben teilhaben lassen. Jedes Ticket für die Reise in 'The Longest Road on Earth' beinhaltet den Soundtrack, sodass du dieses Klangerlebnis auf deine eigene Reise mitnehmen kannst."Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal