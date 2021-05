The Longest Road on Earth: Die emotionale Reise hat begonnen

Am 27. Mai 2021 haben Brainwash Gang ( Nongünz ) und Raw Fury das im letzten Jahr erfolgreich per Kickstarter finanzierte 2D-Adventure The Longest Road on Earth für PC, Android und iOS veröffentlicht. Via GOG Humble Store und Steam , wo bislang 94 Prozent der Nutzerreviews "positiv" ausfallen, wird jeweils ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 9,99 Euro bzw. 7,99 Euro (Humble) gewährt. Darüber hinaus wird ein World Tour Bundle inklusive des auch auf Spotify erhältlichen Soundtracks von Beícoli angeboten. Auf GOG ist zudem eine kostenlose Demo erhältlich. Im App Store kostet das Spiel 4,49 Euro, auf Google Play 4,09 Euro.Die Macher beschreiben The Longest Road on Earth als eine "sehr persönliche und meditative Erzählung, die zum Nachdenken anregt. Spiele in den Songs von vier Kurzgeschichten. Die Mechaniken sind hierbei auf das Wesentliche beschränkt und es gibt keinen Text. Lass in den Geschichten deiner Fantasie freien Lauf und finde heraus, was du mit den Charakteren und ihrer jeweiligen Umgebung in Verbindung bringst. Lass dich von der eindringlichen Musik und dem einfühlsamen Text in über vierundzwanzig emotionalen Originalsongs von Beicoli tragen. Die Reise in 'The Longest Road on Earth' dauert nicht länger als zwei Stunden und ist jeden einzelnen Schritt wert.Jedes Ticket für die Reise in 'The Longest Road on Earth' beinhaltet einen einfühlsamen Original-Soundtrack mit Melodien und Texten, die mit ihrer Heiterkeit und Schlichtheit das ausdrücken, was wir alle gut kennen: Gefühle, Emotionen, Situationen und Erlebnisse, die nichts Außergewöhnliches sind, uns aber als Menschen mit unseren Geschichten ausmachen und zeigen, wie wir andere an unserem Leben teilhaben lassen.Spiele vier Kapitel, die das Wesentliche unseres alltäglichen Lebens zeigen, und durchlebe ebenso bedeutungsvolle wie gewöhnliche Augenblicke des Alltags untermalt mit einem nostalgischen Soundtrack. Da es weder Dialoge noch Texte gibt, kannst du einfach Zeit mit den Charakteren verbringen und deiner Fantasie dabei freien Lauf lassen. Obwohl das Spielerlebnis nur kurz ist (unter 3 Stunden), kannst du in 'The Longest Road on Earth' in die kleinen Freuden des Lebens eintauchen und Pusteblumen pusten, am Strand Muscheln sammeln, im Winter auf den Schlitten steigen und an einem Sommertag mit dem Rad durch die Gegend fahren.In 'The Longest Road on Earth' müssen keine Herausforderungen gemeistert werden und es gibt kein Scheitern. Das Spielerlebnis ist für Spieler aller Altersgruppen, Erfahrungsstufen und Sprachkenntnisse geeignet. Die einfache Spielsteuerung und das entspannte Spieltempo ermöglichen ein genussvolles und entspanntes Eintauchen ins Geschehen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer