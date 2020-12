Bokeh Game Studio: Schöpfer von Siren und Gravity Rush verlässt Sony und gründet ein eigenes Studio

Keiichiro Toyama, der Game Director von Silent Hill (1999), Siren, Siren 2 und den beiden Gravity-Rush-Teilen, hat Sony Interactive Entertainment Japan Studio verlassen und am 13. August 2020 das unabhängige Bokeh Game Studio gegründet. Kazunobu Sato und Junya Okura, die seit vielen Jahren in leitenden Positionen an seiner Seite arbeiten, haben ebenfalls das Japan Studio von Sony verlassen und fungieren jetzt als Kernmitglieder des neuen Studios. Toyama ist der Chief Executive Officer (CEO), Sato der Chief Operating Officer (COO) und Okura der Chief Technology Officer (CTO).Das Bokeh Game Studio wird Multiplattform-Spiele für PC und Konsolen entwickeln. Toyama bestätigte in einem Interview mit Famitsu via Gematsu , dass sie bereits an ihrem ersten Action-Adventure, das auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden soll, arbeiten würden. Der Umfang des Spiels soll den Spielen ähneln, die Toyama in der Vergangenheit entwickelt hat. Die Entwicklung wird voraussichtlich zwei oder drei Jahre dauern.