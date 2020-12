Bokeh Game Studio: Silent-Hill-Macher arbeitet an Horrorspiel; Release im Jahr 2023 geplant

Anfang Dezember wurde berichtet , dass Keiichiro Toyama, der Game Director von Silent Hill (1999), Siren, Siren 2 und den beiden Gravity-Rush-Teilen, Sonys Interactive Entertainment Japan Studio verlassen hatte. Nach seinem Weggang gründete er am 13. August 2020 das unabhängige Bokeh Game Studio. Im Gespräch mit IGN Japan ( via IGN USA ) verriet Toyama kürzlich erste Details zum initialen Projekt. Es handle sich um ein Horror-Spiel, für das ein Release-Termin im Jahr 2023 angepeilt werde.Das Action-Adventure dürfte den Fans seiner bisherigen Spiele gefallen, so Toyama; es enthalte Kämpfe und Story-Elemente. Als er danach gefragt wurde, ob man sich an Themen wie Silent Hill und Siren oder eher am Anime-Stil von Gravity Rush orientieren würde, antwortete der Entwickler: "Wenn überhaupt, wird das hier eher ein Horror-orientiertes Spiel. Wir fokussieren uns aber darauf, ein weiter gefasstes Unterhaltungserlebnis anstelle eines Hardcore-Horrorspiels zu machen".Der PC diene als Lead-Plattform, man hoffe aber auch so viele Konsolen wie möglich zu bedienen. Studio-Mitgründer und Producer Kazunobu Sato fügte hinzu, dass sich das Projekt derzeit noch in der Prototypen-Entwicklung befinde - und zwar laut Toyama von einem "ziemlich großen Team". Die Fortschritte sollen später auf Facebook und Twitter präsentiert werden.