Neptunia ReVerse: Anime-Rollenspiel für PS5 auf Westkurs

The Goddesses leap to Next-Gen!



Neptunia™ ReVerse is launching in the West physically/digitally for the PlayStation®5 in 2021!



Visit the official website!https://t.co/mgfQ0iqO28



Wishlist today!https://t.co/Y98cu1Wgn7#neptunia pic.twitter.com/9cdraHjlmP



— Idea Factory Intl (@IdeaFactoryIntl) December 3, 2020

Idea Factory, Compile Heart und Felistella werden das noch diesen Monat in Japan erscheinende Anime-Rollenspiel Neptunia ReVerse 2021 auch in westlichen Gefilden veröffentlichen, wie Idea Factory International via Twitter bekannt gibt Neptunia ReVerse ist eine Neuauflage des einst für PlayStation Vita überarbeiteten ersten Teils der parodistischen Rollenspiel-Saga. Ein konkreter Erscheinungstermin steht zwar noch nicht fest, allerdings ist sowohl eine digitale als auch physische Veröffentlichung geplant. Im hauseigenen US-Store ist bereits eine entsprechende Produktseite online. Neben japanischem Originton wird es laut offizieller Website auch eine englische Tonspur geben. Hier erste Spieleindrücke: