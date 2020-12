Metal Gear Solid (Film): Oscar Isaac wird Solid Snake spielen

MARCH 2019.



Oscar Isaac wird Solid Snake in der Filmadaption von Metal Gear Solid spielen, dies berichten sowohl Deadline als auch Hollywood Reporter . Isaac spielte u.a. eine zentrale Rolle im (sehenswerten) Ex Machina , wurde aber erst durch die Darstellung von Poe Dameron (Star Wars 7 bis 9) viel bekannter. Schon im März 2019 erklärte der Schauspieler, dass er gerne Solid Snake in der Verfilmung spielen würde - und bei einem Interview zu Triple Frontier bekräftigte er dies erneut.Der Film wird bei Sony Pictures realisiert, wobei Jordan Vogt-Roberts (Kings of Summer, Kong: Skull Island) die Regie führen wird. Das Drehbuch stammt von Derek Connolly (Safety Not Guaranteed, Jurassic World). Vogts-Roberts bestätigte die Angaben später mit einem eindeutigen Bild via Twitter. Das Filmvorhaben nimmt also langsam Gestalt an, wobei weder Produktionsbeginn, Drehstart noch Veröffentlichungstermin feststehen.Vogt-Roberts wurde 2017 zum ersten Mal mit dem Projekt in Verbindung gebracht. In einem Gespräch mit Eurogamer meinte er, dass der Film, keine der bestehenden Geschichten aus den Spielen neu erzählen soll.Er sagte (via PC Gamer ): "Es handelt sich nicht um eine direkte Adaption eines bestimmten Spiels. Es würde zu sehr nach einer modernen Aussage klingen, als dass man es einen Remix nennen könnte, denn das ist es nicht, aber [der Film] versucht, ein paar verschiedene Handlungsstränge miteinander zu verschmelzen - und das alles wird von einem Ansatz verbunden, über den ich im Moment nicht wirklich reden kann, den ich aber sehr spannend finde. Ich glaube, daraus wird ein Film entstehen, von dem die Leute sagen werden: 'Wow, das habe ich noch nie gesehen' - und das ist sehr cool. Und ich denke, [der Film] ist sehr Kojima in seinem künstlerischen Ansatz."