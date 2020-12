Road 96: Die Flucht aus einem Land vor dem Zusammenbruch als abenteuerlicher Roadtrip

Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC) Screenshot - Road 96 (PC)

Nach Lost In Harmony und 11-11: Memories Retold ist mit Road 96 das dritte Spiel vom französischen Indie-Studio DigixArt angekündigt worde. Der Titel wurde im Rahmen der OMEN Presents-Initiative von HP bei den Game Awards 2020 angekündigt und entsteht in Zusammenarbeit mit Google Stadia.Road 96 ist ein prozedurales narratives Abenteuer auf Roadtrip-Basis, in dem die Spielfigur (ein armer Teenager) aus einem Land, das am Rande des Zusammenbruchs steht, fliehen will. Man muss die Grenze erreichen, die ist aber Tausende von Meilen entfernt und liegt in den Bergen. Auf dem Weg durch den heißen Sommer des Jahres 1996 wird man "beunruhigten Bürgern" des Landes begegnen und jede Entscheidung, die man trifft, wird sich auf die gesamte Reise auswirken. Je näher man dem Ziel kommt, desto intensiver sollen die Story und die moralischen Dilemmata werden. Viele Begegnungen, Orte und Reisemittel könnten auch das ursprüngliche Ziel verändern.Road 96 ist eine Hommage an Roadtrip-Filme und -Serien - inkl. 90er-Jahre-Flair. Aufgrund der prozeduralen Struktur des Abenteuers wird man mehrere Roadtrips unternehmen müssen, um die Geheimnisse des Spiels zu entdecken und die Persönlichkeiten der Bewohner sowie ihre versteckten Verbindungen zu enthüllen. Außerdem wird man durch die getroffenen Entscheidungen wohl auch das Land verändern können."Für unser drittes Spiel wollten wir die Roadmovie-Atmosphäre in einem Videospiel einfangen, ein Genre, das ich besonders mag. Unser Hauptaugenmerk lag darauf, die Erfahrung zufälliger menschlicher Begegnungen nachzubilden und eine emotionale Reise zu gestalten, die sich sowohl besonders anfühlt als auch für jeden Geschmack geeignet ist. Nach vielen Prototypen haben wir es geschafft, ein Erzählsystem aufzubauen, das wirklich vielversprechend und leistungsfähig ist", sagt Yoan Fanise ( Valiant Hearts: The Great War ), Creative Director von DigixArt."Wir freuen uns sehr, die unglaubliche Vision von Yoan und DigixArt für Road 96 zu unterstützen. Ein Spiel, das jedem Spieler eine persönliche, sich ständig weiterentwickelnde Reise ermöglicht. Es ist unglaublich aufregend für uns, Road 96 einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und den Fans mehr Möglichkeiten zu bieten, sich auf neue und ansprechende Weise mit dem Spiel zu verbinden, beispielsweise über das OMEN Gaming Hub", sagt Judy Johnson, OMEN Director Gaming Strategy.