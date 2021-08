Road 96: Narratives Abenteuer auf Roadtrip-Basis beginnt heute

Im Laufe des heutigen Tages wird Road 96 , der narrative Roadtrip von DigixArt, für PC ( Steam Epic Games Store ) und Switch im eShop erscheinen. Die Standard Edition des Spiels wird passenderweise 19,96 Euro kosten. Das Hitchhiker Bundle (Spiel + Soundtrack + Buch) wird 29,91 Euro kosten. Das Studio hatte vorher 11-11: Memories Retold entwickelt.Das Spiel ist ein prozedurales narratives Abenteuer auf Roadtrip-Basis, in dem die Spielfigur (ein armer Teenager) aus einem Land fliehen will, das von einem autoritären Regime beherrscht wird und kurz vor dem Zusammenbruch steht. Man muss die Grenze erreichen, die ist aber Tausende von Meilen entfernt und liegt in den Bergen. Auf dem Weg durch den heißen Sommer des Jahres 1996 wird man "beunruhigten Bürgern" des Landes begegnen und jede Entscheidung, die man trifft, wird sich auf die gesamte Reise auswirken. Je näher man dem Ziel kommt, desto intensiver sollen die Story und die moralischen Dilemmata werden. Viele Begegnungen, Orte und Reisemittel könnten auch das ursprüngliche Ziel verändern.Road 96 ist eine Hommage an Roadtrip-Filme und -Serien - inkl. 90er-Jahre-Flair. Aufgrund der prozeduralen Struktur des Abenteuers wird man mehrere Roadtrips unternehmen müssen, um die Geheimnisse des Spiels zu entdecken und die Persönlichkeiten der Bewohner sowie ihre versteckten Verbindungen zu enthüllen. Außerdem wird man durch die getroffenen Entscheidungen wohl auch das Land verändern können."Das ist es, diese verrückte Idee ein prozedurales narratives Spiel, ohne kreative Grenzen für das gesamte Studio, zu machen, gelangt endlich in die Hände der Spieler. Ich bin aufgeregt und verängstigt zugleich, ihre Reaktionen und darüber hinaus die Vergleiche ihrer Playthroughs zu entdecken. Einige werden 6 Episoden erleben, andere 14, einige werden eventuell sterben, manche werden es vielleicht nie schaffen. In diesem Spiel geht es um Freiheit, die Freiheit der Roadtrip-Stimmung, die Freiheit gegen Diktatur und vielleicht auch um die Freiheit einer Indie-Schöpfung", Yoan Fanise, CEO und Creative Director bei DigixArt.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer