Nine Witches: Family Disruption: Schräges Okkultismus-Abenteuer im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht

Einzigartig originelle Geschichte (99,999999 % GARANTIERT)

Einzelspieler-Actionabenteuer mit zwei Charakteren und Rätselelementen.

Begleiten Sie Professor Alexei Krakovitz und seinen treuen japanischen Assistenten Akiro Kagasawa bei ihrem heldenhaften Kreuzzug gegen die Okkulte-55.

Illustrationen im Retro-Pixel-Stil.

Schräge Charaktere!

Besuchen Sie Sundäe, ein unterdrücktes Dorf an der Nordwestküste Norwegens.

Sprich mit den Toten.

Am 3. bzw. 4 Dezember 2020 haben Indiesruption und die Blowfish Studios das 2D-Action-Adventure Nine Witches: Family Disruption für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam GOG und Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,39 Euro statt 17,99 Euro), im PlayStation Store und eShop hingegen nicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "positiv" (derzeit sind 100 Prozent von 17 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Oktober 1944, etwas Seltsames passiert in Sundäe, einer ländlichen norwegischen Stadt, wo ein geheimnisvoller dunkler Mond über der Stadt hängt, der die Einwohner verunsichert. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs erreicht die Okkulte-SS, eine Geheimdivision des Dritten Reiches Sundäe, um einen uralten Fluch zu entfesseln. Eine verzweifelte Aktion, um den Verlauf des Krieges zu ändern.Alexei Krakovitz, ein querschnittsgelähmter Professor für okkulte Wissenschaft, und Akiro Kagasawa, sein treuer Assistent, werden zu einer geheimen Mission nach Norwegen geschickt, um das Rätsel zu lösen und die Welt von der Okkulte-55 zu befreien. Eine originelle Geschichte mit absurdem schwarzem Humor, durchsetzt von exzentrischen Charakteren, teuflischen Erfindungen, Rätseln, Okkultismus, sprechenden Toten, Hexen, Würmern, Nazis, einer mysteriösen Gruppe und einem uralten Fluch. Ein Abenteuer, so wahnsinnig, dass es dich im Delirium in den Wahnsinn treibt!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer