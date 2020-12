Chrono Odyssey: Prachtvolles Online-Rollenspiel der Gran-Saga-Macher angekündigt

Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - Chrono Odyssey (Android, iPad, iPhone, PC)

Die koreanische Software-Schmiede NPIXEL ( Gran Saga ) hat das Online-Rollenspiel Chrono Odyssey angekündigt, das 2022 für PC, iOS und Android erscheinen soll (zur offiziellen Website ). CEO Spike Bong-gun Bae habe laut Destructoid aber auch mögliche Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Aussicht gestellt.Das auf Basis der Unreal Engine 4 entstehende Spiel entführt in eine Welt, in der Fantasy und Science Fiction aufeinandertreffen. Eine Organisation namens Idraiginn hat sich dem Kampf gegen eine Legion mächtiger Götter verschrieben, denen sie in groß angelegten Schlachten gegenübertreten.Der Soundtrack stammt von Cris Velasco , dessen Kompositionen schon in Resident Evil 7 Bloodborne und God of War zu hören waren.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer