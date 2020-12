Slapshot: Rebound: Arcade-Eishockey schlittert in den Early Access

Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC) Screenshot - Slapshot: Rebound (PC)

Am 7. Dezember 2020 haben Oddshot Games ihr physik-basiertes Arcade-Eishockey-Spiel Slapshot: Rebound im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich acht Monate verbleiben soll. Der Download via Steam ist kostenlos (Free to play) und soll es auch nach der Fertigstellung bleiben. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell 89 Prozent von 158 Reviews positiv).Bereits der ebenfalls kostenlos spielbare Vorgänger Slapshot wurde auf Valves Download-Portal "sehr positiv" bewertet (bei über 2.600 Stimmabgaben). Für die Fortsetzung versprechen die in Belgien, Kanada und den USA beheimateten Entwickler eine 3D-Physik-Engine, verbesserte Grafik, Trainingsmodi sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten und kompetitive Spielfunktionen. Eine spezielle Schusstaste, Zufallselemente oder am Spieler klebende Pucks gibt es hingegen nicht, jeder Pass, jeder Schuss, jedes Ausspielen eines Gegners erfolgt manuell.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer