Ultimate ADOM - Kavernen des Chaos: Early-Access-Inhaltsupdate: "Corruption and Hunger"

Für Ultimate ADOM ist das Early-Access-Inhaltsupdate "Corruption and Hunger" veröffentlicht worden. Es umfasst die "Hunger- und Korruptions-Mechaniken", Trolle als spielbare Rasse und den Chaosritter als neue Klasse - zusätzlich zu diversen Verbesserungen und Bugfixes. Das Change-Log findet ihr hier "Bei der neuen Klasse handelt es sich um den Chaosritter, der aus der bösartigen Korruption und dem ChAoS seine Kräfte zieht. Als neue Rasse wurde der mächtige Troll hinzugefügt, der zwar vor Stärke nur so trotzt, doch einen unanständigen Appetit hat. Die Präfix- und Suffix-Systeme für alle Rüstungstypen sind ab jetzt im Spiel, was die Generierung von 200 Millionen unterschiedlichen Gegenständen ermöglicht", schreiben die Entwickler, die das Spiel heute ab 17 Uhr live streamen werden.Letztes aktuelles Video: Corruption Hunger Update Trailer | AprilPublisher Assemble Entertainment und Entwickler Team ADOM: "Das Hardcore-RPG ist aktuell im Early Access auf Steam für Windows-PC, Mac und Linux für 19,99 Euro erhältlich. (...) In Ultimate ADOM erwartet RPG-Fans unbegrenzter Wiederspielwert dank endloser, prozedural generierter, interaktiver Dungeons mit unzähligen Gegnerhorden und einer großen Menge an Fertigkeiten, Zaubern und Gegenständen. Es kann jederzeit zwischen Grafik- oder ASCII-Modus gewechselt werden - für alle, die es richtig 'Oldschool' mögen. In beiden Modi kann man zwischen 3D- oder Top-Down-Ansicht umschalten. Zu einer Fortsetzung eines Klassikers gehört natürlich eine kernsanierte Steuerung. Eine moderne UI und zusätzliche Controller-Steuerung sorgen für eine intuitive Bedienung."