Ultimate ADOM - Kavernen des Chaos: Neuauflage des deutschen Roguelike-Klassikers verlässt den Early Access

Unbegrenzter Wiederspielwert dank endloser, prozedural generierter Dungeons, unzähliger Gegnerhorden, seltener Gegenstände und einer riesigen Auswahl an unterschiedlichen Fertigkeiten und Zaubersprüchen.

Interaktive Dungeons! Wirf Feuerschalen um, verschiebe Särge, zerschlage Türen oder verwandle sie in hölzerne Golems, die (hoffentlich) deinem Befehl folgen.

Wähle jederzeit zwischen dem Grafik- oder klassischem ASCII-Modus. Beide Modi erlauben dir zwischen 3D- oder Top-Down-View umzuschalten.

Dank der intuitiven Bedienung musst du dir nicht mehr Hunderte von Tasten merken. Falls du willst, kannst du das aber ruhig immer noch tun. Wir urteilen nicht.

Eine große Auswahl an Klassen, Geschlechtern, Rassen und Fraktionen ermöglicht eine riesige Vielfalt an Builds und das Spiel wird dementsprechend seine Herausforderungen gestalten. NPCs werden anders reagieren, neue Quests werden dir offenstehen und die Welt kann sich aufgrund deiner Entscheidungen komplett verändern.

Ein umfangreiches Magiesystem mit mehreren einzigartigen Zauberschulen und über 80 Zaubersprüchen stehen zur Auswahl. Beschwöre Dämonen oder animiere die Wände des Dungeons selbst, um an deiner Seite zu kämpfen - die Möglichkeiten sind endlos.

Über 380 Fähigkeiten in 25 Fertigkeitsbäumen und Dutzende von geheimen Fertigkeitsbäumen, die nur darauf warten, freigeschaltet zu werden.

Das Stealth-System erlaubt völlig neue Taktiken: Anstatt Gegnerhorden in Kleingehacktes zu verwandeln, kannst du dich ab jetzt auch an ihnen vorbeischleichen und Konflikte vermeiden.

Verwandle dich in eine Monstrosität und verpflanze dir Körperteile deiner Gegner. Sie werden sie nicht mehr brauchen, und was gibt es Besseres, als zwei Schwerter zu schwingen? Zwei Schwerter und eine Axt, um noch mehr Körperteile zu ernten.

Unzählige Möglichkeiten die Dungeon-Ebenen zu meistern erwarten dich. Tauche tiefer ein oder erkunde bereits erschlossene Ebenen und erschließe ihre Geheimnisse. Über 200 verschiedene Gegnertypen, die jeweils die richtigen Taktiken erfordern, warten auf dich.

"Sterben ist ein Teil des Spaßes" - Jeder Tod ist dauerhaft. Dein Fortschritt wird jedoch eine kontinuierliche Verbesserung zukünftiger Charaktere ermöglichen.

Am 25. August 2021 haben Team ADOM und Assemble Entertainment das Roguelike-Rollenspiel Ultimate ADOM - Kavernen des Chaos für PC veröffentlicht und den Early Access nach einem halben Jahr mit einem großen Content-Update offiziell beendet. Das "Update of the Living Dead" führt den Nekromanten als neue Klasse ein. Darüber hinaus enthält es drei neue Fertigkeitsbäume mit insgesamt 68 neuen Fertigkeiten und 19 neuen Zaubersprüchen sowie mehr als 20 neue Monster. Via GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgegleichen" sind, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,99 Euro statt 19,99 Euro).Zusätzlich bietet Assemble Entertainment eine Save The World-Edition an, die neben dem Spiel auch Soundtrack und Wallpaper umfasst. Außerdem gehen zehn Prozent der Einnahmen an die International Agency for Research on Cancer ( IARC ). Der Hardcore-Dungeon-Crawler entstand bei den Original-Entwicklern, deren mittlerweile auch auf Steam erhältliches und dort bis dato "sehr positiv" bewertetes Ancient Domains Of Mystery (ADOM) vor 25 Jahren als die deutsche Antwort auf NetHack galt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Das Böse ist besiegt. Der Frieden ist nach Ancardia zurückgekehrt, und die Bauern wagen es wieder von Wohlstand zu träumen. Sieben sehr unterschiedliche Fraktionen wetteifern um die Kontrolle der kataklysmischen Nachwirkungen, hervorgerufen durch Andor Drakons Niederlage. Und irgendwo, tief unten in einer unwirtlichen Höhle, regt sich wieder das ChAoS. Nimm deine Klinge in die Hand, bereite deine Zauber vor, schärfe deine Dolche und spann deinen Bogen, denn du stehst kurz davor die Höhlen des Chaos zu betreten. Wähle deine Gefolgschaft mit Bedacht, denn für deine Meister bist du nichts weiter als ein entbehrlicher Spielstein. Kämpfe für eines Söldners Ruhm und Geldbeutel, für die Gerechtigkeit eines sterbenden Volkes, für das Licht der Reinheit oder für das ChAoS selbst. Jede Wahl, die du triffst, entscheidet über dein Schicksal in den sich fortwährend ändernden Höhlen des Chaos."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer