Demeo: Rundenbasiertes VR-Rollenspiel der Blaston-Entwickler soll Tabletop-Atmosphäre einfangen

Resolution Games schreitet weiter auf seinem Pfad in die Dunkelheit: Nach bunten, familienfreundlichen Titeln wie Cook-Out: A Sandwich Tale oder Acron: Attack of the Squirrels gelang den Stockholmer VR-Entwickler und Publisher mit Blaston ein kleines Arcade-Highlight mit Waffen-Action. Noch etwas finsterer soll es offenbar im frisch angekündigten Dungeon-Crawler Demeo werden, der 2021 für Rift, Quest, Vive und Index erscheint - unter anderem auf Steam Genauere Infos sind ebensowenig bekannt wie die Antwort auf die Frage, ob es eine Demeo-Demo geben wird. Das rundenbasierte Rollenspiel verspricht in der Tradition von Tabletop-Spielen die Atmosphäre einer "Virtual Game Night" einzufangen. "Viele von uns bei Resolution Games haben unheimlich gute Erinnerungen daran, lange Nächte mit Freunden und altmodischen Tabletop-Rollenspielen zu verbringen", erklärt CEO Tommy Palm in der Pressemitteilung, "seit ein paar Jahren haben wir daran gearbeitet, diese sehr spezielle Erfahrung in die Virtuelle realität zu bringen, und Demeo liefert alles, was du daran liebst, dich mit Freunden um einen Tisch zu versammeln, um Monster zu erlegen...ganz ohne das wilde Ausradieren von Fehlern auf dem Character-Sheet.""As illustrated in the newly released video, Demeo has all the staples you’d expect from a turn-based RPG, from dice that can either help or hinder your progression depending how they land, to highly-detailed miniatures capable of fantastic abilities and magic spells. 'But what really makes Demeo work is the synergies that players will explore as they come together to conquer something very dark,' added Palm."