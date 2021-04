Demeo: VR-Rollenspiel im Tabletop-Stil erscheint im Mai

Am 6. Mai wird es urig rund um den virtuellen Rollenspiel-Tisch. Dann veröffentlicht Entwickler Resolution Games ( Blaston ) seinen rundenbasierten Titel Demeo für Oculus Quest und Rift, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Reality - und zwar zum Preis von 29,99 Dollar. Auch klassische PC-Spieler vorm Monitor können später dank Crossplatform-Unterstützung mitmachen ( zum Steam-Store ) - allerdings folgt diese Umsetzung erst im Laufe des Jahres.Das rundenbasierte Rollenspiel mit bis zu vier Teilnehmern verspricht in der Tradition von Tabletop-Spielen die Atmosphäre einer "Virtual Game Night" einzufangen, mit Klassen wie einem Jäger, einem Zauberer, einem Attentäter (Assassin) sowie einem schützenden Wächter (Guardian)."Viele von uns bei Resolution Games haben unheimlich gute Erinnerungen daran, lange Nächte mit Freunden und altmodischen Tabletop-Rollenspielen zu verbringen", erklärt CEO Tommy Palm in einer älteren Pressemitteilung, "seit ein paar Jahren haben wir daran gearbeitet, diese sehr spezielle Erfahrung in die Virtuelle Realität zu bringen, und Demeo liefert alles, was du daran liebst, dich mit Freunden um einen Tisch zu versammeln, um Monster zu erlegen...ganz ohne das wilde Ausradieren von Fehlern auf dem Character-Sheet."