Demeo: Eindrücke aus dem VR-Rollenspiel im Tabletop-Stil

Am Donnerstag, 6. Mai veröffentlicht Entwickler Resolution Games ( Blaston Carly and the Reaperman ) bekanntlich sein rundenbasiertes virtuelles Tabletop-Rollenspiel Demeo für Oculus Quest und Rift, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Reality - und zwar zum Preis von 29,99 Dollar. Bislang gewährte der Hersteller allerdings nur kurze Einblicke in den Ablauf.Mittlerweile wurden längere Spielszenen und Eindrücke in entsprechenden Trailern veröffentlicht. In diesen geben zu Testrunden eingeladene Entwickler (u.a. John Romero) und Youtuber ihre erste Einschätzung ab. In den Videos lässt sich z.B. erkennen, wie das Spielfeld flott mit zwei Händen gedreht wird oder wie Attacken und Karten ins Spiel eingebunden werden.Auch klassische PC-Spieler vorm Monitor können später übrigens dank Crossplatform-Unterstützung mitmachen ( zum Steam-Store ) - allerdings folgt diese Umsetzung erst im Laufe des Jahres.