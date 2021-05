Demeo: VR-Rollenspiel im Tabletop-Stil ist gestartet

Wer sich in Zeiten sozialer Distanz gerne mit seinen Freunden an einen virtuellen Rollenspieltisch setzen würde, könnte mit Demeo auf seine Kosten kommen. Das rundenbasierte VR-Rollenspiel im Tabletop-Stil bietet einen klassischen Spieltisch, auf dem man eigenhändig Figuren setzt, würfelt und bei Attacken & Co. allerlei Animationen beobachtet.Mit einem Update in ein paar Monaten sollen auch Spieler ohne VR-Headset mitmachen können. Bis zu vier Teilnehmer suchen sich einen Jäger mit Adleraugen, einen Zauberer, einen hinterhältigen Attentäter oder einen beschützenden Wächter aus, um ins Abenteuer zu ziehen. Zusammenarbeit, Gerissenheit und Glück bzw. Geschick mit den Karten sollen laut Pressemitteilung eine wichtige Rolle spielen. Auf dem Weg in die unterste Ebene der Unterwelt gibt es versteckte Schätze, allerlei Feinde und Fähigkeiten zu entdecken. Das Ziel ist, den Geist des "Mad Eleven King" zu befreien, um das Reich zu retten. Sprüche, Spezialattacken und Gegenstände werden durch in der Hand gehaltene Karten repräsentiert.Wer keine VR-Freunde parat hat und sich auf eine Runde mit Fremden einlässt, kann neben der Raum-Codes auch eine Quickplay-Spielersuche benutzen. Ein "Skirmish"-Modus zum Üben von Fähigkeiten ist ebenfalls dabei: Darin kontrolliert man alleine drei Figuren. Resolution Games plant, das Spiel einige Jahre lang mit Updates, Inhalten, Charakteren und Levels zu versorgen.PC-Spieler ohne VR-Headset können sich bereits auf Steam für eine Benachrichtigung für die Monitor-Fassung vormerken lassen. Die dortige Version unterstützt bislang Rift, Vive, Index und WMR. Auch im den offiziellen Quest--Store ist das Spiel für 29,99 Dollar erhältlich; inklusive Crossplay mit den übrigen Fassungen. Die Version im Rift-Store folgt im Laufe der kommenden Wochen.