Demeo: Zweites "Kampagnen-Buch" zum VR-Rollenspiel veröffentlicht

Am 28. Juni 2021 haben Resolution Games mit "Realm of the Rat King" wie angekündigt das zweite kostenlose Kampagnen-Buch für ihren VR-Dungeon-Crawler Demeo via Steam und Oculus Store veröffentlicht. Inhaltlich werden eine neue Spielumgebung (Abwasserkanäle), neue Gegner und Karten sowie ein neuer Boss (Rattenkönig) versprochen. Hier ein Vorgeschmack:Freunde von Demeo müssen bald nicht länger die erste Kampagne wiederholen, wenn sie mit ihren Online-Partnern in das klassische Tabletop-Rollenspiel in VR abtauchen wollen. Das zweite Buch "Realm Of The Rat King" erscheint am Montag, 28. Juni.Das Datum wurde soeben auf dem Stream-Event "Upload VR Showcase" verkündet. Resolution Games plant, das Spiel einige Jahre lang mit Updates, Inhalten, Charakteren und Levels zu versorgen. Auch dieses Kampagnen-Update scheint also kostenlos geplant zu sein, ähnlich wie in Blaston vom selben Hersteller.PC-Spieler ohne VR-Headset können sich übrigens bereits auf Steam für eine Benachrichtigung für die Monitor-Fassung vormerken lassen. Die dortige Version unterstützt bislang Rift, Vive, Index und WMR. Auch im den offiziellen Quest-Store ist das Spiel für 29,99 Dollar erhältlich; inklusive Crossplay mit den übrigen Fassungen. Eine Version für den Rift-Store ist ebenfalls in Arbeit.Letztes aktuelles Video: ReleaseTrailer