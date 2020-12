Thunder Tier One: Taktischer und "realistischer" Top-Down-Shooter angekündigt; zeitbegrenzte Demo verfügbar

Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC)

Bei den Game Awards 2020 hat Krafton (PUBG-Dachfirma) den taktischen Top-Down-Shooter Thunder Tier One angekündigt. In dem Titel steuert man eine Elite Task Force und kämpft gegen feindliche Agenten. Interessierte Spieler können sich bis Sonntag (13. Dezember) um 17.00 Uhr einen ersten Eindruck von dem Spiel machen und die "Steam-Gameplay-Vorschau" ausprobieren ( Steam-Seite ).Produktbeschreibung: "Thunder Tier One ist ein taktischer Top-Down-Shooter, mit dem die Spieler in verschiedenen Szenarien eine Elite Task Force anführen, die gegen feindliche Agenten kämpfen. Im klassischen 90er Jahre Actionfilm-Setting müssen die Spieler ihre Führungsqualitäten und taktische Fähigkeiten kombinieren und militärische Ausrüstung für den Sieg einsetzen. Das Spiel bietet eine Reihe verschiedener Modi, darunter Einzel-, Mehrspieler- und Kampagnenmodus, und wird Spielern mit Interesse an militärischen Taktiken ansprechen. Das Spiel wird ab seinem Erscheinungsdatum auch für Modding zugänglich sein, so dass die Spieler experimentieren und ihre eigenen Waffen, Modi und Missionen entwickeln können."Details zur Demo: "Im Rahmen der Gameplay-Vorschau können die Spieler sowohl den Einzelspieler-Koop-Modus als auch die Mehrspieler-Modi "Advance and Secure" und "Deathmatch" spielen. Es wird auch zwei Kampagnenmissionen geben, bei denen Singleplayer- oder Koop-Modus zur Auswahl stehen. Strategie und Realismus spielen bei Thunder Tier One eine wichtige Rolle, da wichtige Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen. Deswegen müssen die Spieler die Umgebung schnell einschätzen können und ihre taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen."Das Konzept für Thunder Tier One wurde 2016 von Pawel Smolewski, dem Leiter der Action und Gunplay Unit von PUBG entwickelt. Das Spiel war ein persönliches Projekt, das zunächst von einem kleinen, unabhängigen Team entwickelt wurde. Anfang 2020 stellte Smolewski das Projekt bei Krafton vor und seitdem ist der Publisher an Bord.