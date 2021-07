Thunder Tier One: Taktischer Top-Down-Shooter: Preview-Event für interessierte Spieler angekündigt

Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC) Screenshot - Thunder Tier One (PC)

In den nächsten Tagen findet ein Gameplay-Preview-Event von Thunder Tier One statt - von Donnerstag, 29. Juli, 11:00 Uhr bis Sonntag, 1. August, 18:00 Uhr. Die Plätze sind begrenzt. Spieler, die einen Zugang zur "Gameplay-Preview Bravo" (Spieltest) anfordern möchten, können diesen über die offizielle Steam-Seite beziehen. Zwei neue Modi und eine neue Kampagnenmission werden spielbar sein.Publisher Krafton schreibt weiter: "Im Rahmen der Gameplay-Preview Bravo können die Spieler die neu verfügbaren Spielmodi Exfil und Domination sowie drei Kampagnenmissionen - Silver Dew, Cold Stone und den noch nie zuvor veröffentlichten Blue Typhoon - genießen. Thunder Tier One kann, je nach Spielmodus, einzeln oder im Koop-Modus gespielt werden. Das Gameplay ist hochgradig strategisch, und die Spieler müssen jeden Spielmodus taktisch einschätzen und ein Vorgehen entwickeln, um sich den Sieg zu sichern. Eine detaillierte Übersicht über den Inhalt der Gameplay-Preview Bravo findet man hier .""Thunder Tier One ist ein taktischer Top-Down-Shooter, in dem sich Spieler als Tier-One-Operator in verschiedenen Szenarien begeben. Angesiedelt in den frühen Neunzigern, muss der Spieler Führungskompetenz und taktische Fähigkeiten kombinieren, um ein Elite-Special-Ops-Team anzuleiten. Das Spiel verfügt über verschiedene Einzel- und Mehrspielermodi, einschließlich eines Kampagnenmodus, in dem die Spieler das Ziel verfolgen, ein terroristisches Netzwerk zu stoppen, das im fiktiven osteuropäischen Land Salobia operiert."Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer 2