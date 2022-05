Tchia: Neues Videomaterial zum tropischen Insel-Abenteuer in offener Welt

Die Entwickler von awaceb liefern im Mini-Feature neue Eindrücke des von Neukaledonien inspirierten Adventure Tchia , das Anfang 2023 für Xbox Series, PS5 und PC erscheinen soll.Im Fokus steht das Erkunden der Insel: Mit einem Boot kann man längere Touren machen, auf Bäume klettern und neue Bereiche beim Tauchen entdecken.Mit der "Soul Jumping"-Funktion kann die namensgebende Heldin Tchia Kontrolle über jedes Tier und Objekt erlangen. Insgesamt sollen über 30 zur Verfügung stehen. Außerdem ist es möglich Ukulele zu spielen und dabei verschiedene Techniken zu nutzen. Das Instrument wurde in das Gameplay integriert und hat Auswirkungen auf Bereiche der offenen Welt.Diese wurde Neukaledonien inspiriert. So soll die Folklore, Musik und Sprache der kleinen Insel im Südpazifik in Tchia eine große Rolle spielen.Letztes aktuelles Video: MiniFeature Trailer