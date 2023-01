Tchia: Entwickler gewähren neuen Blick hinter die Kulissen des tropischen Abenteuers

Tchia: Das echte Leben als Inspiration

Darum geht’s in Tchia

Eigentlich sollte der tierische Titel Tchia bereits 2022 erscheinen, dann entschied man sich für eine Verschiebung , um Fans ein rundes Erlebnis mit dem gewünschten Feinschliff zu garantieren.Trotzdem ist es seitdem nicht still geblieben und mit einem neuen Video gewährt das neukaledonische Entwicklerstudio Awaceb abermals einen Blick hinter die Kulissen. Dieses Mal im Rampenlicht: Neukaledonien selbst, der Ort, der für den digitalen Spielplatz von Tchia mit seiner Flora und Fauna Modell gestanden hat.In dem zweiminütigen Video nehmen euch die Damen und Herren von Awaceb deshalb mit nach Neukaledonien, um euch vor dem kommenden Release von Tchia im Frühjahr 2023 ein wenig die Natur und die Tiere des Landes näherzubringen. Wie die bewegten Bilder zeigen, besteht die französische Inselgruppe im Südpazifik nämlich aus mehr als nur weißem Sandstrand und Kokosnüssen.Im Süden liegt beispielsweise der Versunkene Wald in Yaté, der mit seinem roten Boden an den Mars erinnert. Auch die gigantischen Kauri-Bäume und der flugunfähige Vogel Kagu sind in Neukaledonien beheimatet und machen das Wildleben der Inselgruppe aus. Gleiches gilt für den Nattern-Plattschwanz, eine gestreifte Seeschlange.Im Video bekommt ihr außerdem direkte Vergleiche zwischen Neukaledonien und den Schauplätzen in Tchia, die durch die inspirierende Inselgruppe zum Leben erweckt worden sind. Ähnlichkeiten sind dabei natürlich nicht zufällig, sondern vollkommen beabsichtigt – auch zu den Tieren, in die sich Titelheldin Tchia verwandelt.Die Protagonistin des tropischen Abenteuers erkundet die erwähnte Inselgruppe nämlich nicht nur auf ihren eigenen Füßen, sondern auch als Vogel, Schlange oder Fisch. Sogar in Objekte kann sich Tchia mit ihrer Fähigkeit des Seelenspringens verwandeln und so die aufregende Natur des Spiels zu Land, zu Wasser oder in der Luft kennenlernen.Dabei lernt sie nicht nur Flora und Fauna, sondern auch die Einwohner von Neukaledonien kennen, die sie mit Liedern auf ihrer Ukulele beglückt. Die vollständig vertonten Zwischensequenzen könnt ihr dann im Frühjahr 2023 genauso erleben, wie die Vielzahl an Customization-Optionen, wenn Tchia für die PlayStation 4 und 5 sowie den PC via Epic Games Store erscheint. Bis es soweit ist, erscheinen allerdings noch andere Spiele: Welche das sind, erfahrt ihr in unserer umfangreichen Liste