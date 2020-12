Loop Hero: Old-School-Adventure von Devolver Digital für PC

Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC) Screenshot - Loop Hero (PC)

Devolver Digital hat mit Loop Hero ein Old-School-Adventure von Entwickler Four Quarters angekündigt. Der im Rahmen der Game Awards 2020 enthüllte Titel erscheint Anfang nächsten Jahres für den PC.Publisher: "Die Welt befindet sich in einem zeitlosen Strudel, der alles in nicht enden wollendes Chaos stürzt. Ausgerüstet mit einem stetig wachsenden Deck mystischer Karten positioniert ihr Gegner, Gebäude und Landschaften am Pfad jeder einzigartigen Expedition, um die Erinnerungen eures mutigen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Findet mächtige Gegenstände für jede Klasse und rüstet sie aus um euch stärkeren Gegnern stellen zu können. Schaltet auf eurer Queste zur Zerstörung des endlosen Zyklus neue Klassen, Karten und verschlagene Wächter frei und expandiert das Camp der Überlebenden um besser für das Abenteuer gerüstet zu sein. Die Reise eures Helden ist stets unterschiedlich zu den vergangenen Abenteuern. Nur die Mutigsten und Bestausgerüsteten können die unheiligen Wächter besiegen um die Welt zu retten und die Zeitschleife des Lichs zu brechen."