Loop Hero: Der endlose Kreuzzug beginnt im März

Unendliche Abenteuer: Wähle aus freischaltbaren Charakterklassen und Karten, bevor du auf zufällig generierten Pfaden in neue Abenteuer aufbrichst. Kein Durchgang entspricht denen vor ihm.

Plane deinen Kampf: Platziere Beute, Gelände und gegnerische Karten in jeder Schleife, um deinen eigenen, gefährlichen Weg zu gestalten. Finde die Balance zwischen den Karten, um deine Überlebenschancen zu erhöhen, während du wertvolle Beute und Ressourcen für dein Lager sammelst.

Beute und Upgrades: Bezwinge bedrohliche Monster, finde stärkere Ausrüstung und schalte auf deinem Weg neue Boni frei.

Erweitere dein Lager: Stecke sauer verdiente Ressourcen in Verbesserungen des Lagers und gewinne bei jedem neuen Durchgang wichtige Verstärkungen.

Rette die verlorene Welt: Überwinde im Laufe der Saga eine Reihe unheiliger Wächter, um die Welt zu retten und aus der Schleife des Lich auszubrechen!

Am 4. März 2021 werden Four Quarters und Devolver Digital das kartenbasierte Zeitschleifen-Abenteuer Loop Hero für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man während des noch bis zum 9. Februar laufenden Spiele-Festivals bereits eine kostenlose Demo ausprobieren. Bei Gefallen, lässt sich der Titel außerdem mit 15 Prozent Rabatt vorbestellen (12,74 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Lich hat die Welt in einer zeitlosen Schleife gefangen und ihre Bewohner in niemals endendes Chaos gestürzt! Nutze ein wachsendes Deck mystischer Karten, um Gegner, Gebäude und Gelände auf jeder der einzigartigen Expeditionsschleifen für den Helden zu platzieren. Finde und nutze mächtige Beute für jede Heldenklasse und baue das Lager der Überlebenden aus, um die Durchgänge durch die Schleifen immer besser zu gestalten. Schalte neue Klassen, neue Karten, Boni wie auch teuflische Wächter auf deiner Suche frei, um aus den endlosen Zyklen der Verzweiflung auszubrechen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer