Loop Hero: Der endlose Kreuzzug hat begonnen

Am 4. März 2021 haben Four Quarters und Devolver Digital das kartenbasierte Zeitschleifen-Abenteuer Loop Hero ab 12,74€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Via Steam GOG und Epic Games Store wird ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 14,99 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "äußerst positiv" (derzeit sind 95 Prozent von 737 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,9 von fünf Sternen. Unser Test ist in Arbeit.Der Hersteller schreibt: "Entdecke und nutze ein wachsendes Deck mystischer Karten, um Feinde, Gebäude und Gelände entlang des Pfades jeder einzigartigen Expedition zu positionieren, um die Erinnerungen deines tapferen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Es gilt mächtige Beute für jede Heldenklasse für die Kämpfe zu finden - außerdem sollte man das Lager der Überlebenden erweitern, um mit jedem Durchgang die Gruppe noch weiter zu verstärken. Auf dem Weg zur Zerstörung der Realität warten außerdem neue Klassen, neue Karten und hinterhältige Wächter. Durch die Struktur des Spiels gleicht keine Helden-Expedition der anderen. Nur die Kühnsten und Einfallsreichsten Spieler und Spielerinnen können die unheiligen Wächter in einer großen Saga überwinden - um so die Welt zu retten!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer