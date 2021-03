Loop Hero: Beeindruckende Verkaufszahlen nach einer Woche

Nach der Veröffentlichung am 4. März hat Loop Hero ( ab 14,99€ bei kaufen ) eine erfolgreiche erste Woche aufs Parkett gelegt: Wie Publisher Devolver Digital meldet, verbucht das Roguelite von Four Quarters nach sieben Tage schon mehr als eine halbe Million Verkäufe, nachdem am ersten Tag bereits über 150.000 Spieler den Genre-Mix ausprobiert haben. Und auch die Musik erfreut sich offenbar großer Beliebtheit: Laut Devolver Digital hat sich bisher kein Soundtrack in der Geschichte des Publishers schneller verkauft als bei Loop Hero.In einem Statement bedanken sich die Entwickler für den großen Erfolg:"Danke von uns allen bei Four Quarters für all eure Unterstützung und Begeisterung für Loop Hero! Wir arbeiten gerade an Patches und Quality-of-Life-Updates nach denen ihr gefragt habt, inklusive eines Systems zum Speichern während einer Expedition, neuen Geschwindigkeitseinstellungen und einem Deck an Eigenschaften, die von Bossen errungen werden können! Danach könnt ihr einiges an neuen Inhalten für das Spiel erwarten, darunter neue Karten, Klassen und Transformationen. Wir können es kaum erwarten bald neue Updates mit euch zu teilen!"Bei uns im Test konnte das "verhexte Zirkeltraining" eine Wertung von 68% einfahren.Letztes aktuelles Video: VideoTest