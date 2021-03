Perfect Dark: Rhonda Cox ("God of War") wird Senior Producer

The Initiative, das Team hinter der mittlerweile offiziell angekündigten Rückkehr von Perfect Dark, verzeichnet einen prominenten Zuwachs: Rhonda Cox übernimmt im Rahmen der Entwicklung die Rolle des Senior Producers. Das geht nach Angaben von Pure Xbox aus einem Beitrag bei Linkedin hervor, in dem sie den Wechsel kommuniziert.In der Vergangenheit hat Cox bereits prominente Titel betreut: Sie war z.B. als Produzentin von God od War bei Sony Santa Monica und Star Wars Jedi: Fallen Order bei Respawn Entertainment aktiv. Zuvor war sie für mehrere Jahre bei Blizzard angestellt.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Developer Interview