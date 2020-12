The Callisto Protocol: Sci-Fi-Horror á la Dead Space für PC und Konsolen angekündigt

Bei den Game Awards 2020 wurde das Sci-Fi-Horrorspiel The Callisto Protocol angekündigt, das 2022 für PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Für die Entwicklung zeichnet Striking Distance Studio verantwortlich, in dem sich unter Leitung von Glen Schofield Veteranen zusammen gefunden haben, die zuvor an Spielen wie Call of Duty und Dead Space zusammen gearbeitet haben.Das Team werkelt bereits seit etwa 1,5 Jahren an The Callisto Protocol, mit dem man laut Schofield das Ziel verfolgt, eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten abzuliefern. Genug Erfahrung dürfte man haben, wenn man an Dead Space zurück denkt, das hinsichtlich Atmosphäre, Grusel und Gore auch heute noch zu den ganz Großen im Survival-Horror gehört.Letztes aktuelles Video: Cinematic Reveal Trailer