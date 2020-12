The Callisto Protocol: Soll laut Schofield das "furchterregendste Spiel aller Zeiten" werden

Dead-Space

In einer Fragerunde auf Discord sollen-Schöpfer Glen Schofield und Entwicklungsleiter Steve Papoutsis laut PC Gamer verkündet haben , dass sie das frisch angekündigte Sci-Fi-Horrorspiel The Callisto Protocol zum "furchterregendsten Spiel aller Zeiten" machen wollen. Das Gleiche sei ihnen ja auch bereits mit Dead Space gelungen, so Schofield.Außerdem könne er sich keinen isolierteren und hoffnungsloseren Ort vorstellen als das Gefängnis auf dem titelgebenden Jupitermond, das man sich als Schauplatz für das 2022 für PC und Konsolen erscheinende Spiel ausgesucht habe. Deswegen werde es auch keinen Koop-Modus geben. Man solle sich wirklich allein fühlen und entsprechend Angst haben. Zudem käme so auch die Story besser zur Geltung.Außerdem haben Schofields Striking Distance Studio und Publisher Krafton eine erweiterte Fassung des Cinematic Trailers veröffentlicht, mit der The Callisto Protocol im Rahmen der Game Awards 2020 vergangene Woche enthüllt wurde:Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer