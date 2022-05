The Callisto Protocol: Monster-Nahaufnahme und neue Infos

Nun sind wohl endlich weitere Infos zu erwarten. Auf dem entsprechenden Twitter-Account zeigt Schofield eine erste, etwas krude Nahaufnahme eines der Monster, die den Spieler auf der scheinbar verlassenen Raumstation erwarten – außer einem ekelerregenden Schleimball ist noch nicht viel zu sehen. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind laut dem Game Director in dieser Woche neue Infos zum virtuellen Albtraum zu erwarten. Bleibt zu hoffen, dass uns ein Gameplay-Trailer zu The Callisto Protocol erwartet.





If you don’t already follow @CallistoTheGame now might be a good time to start. Look for some news next week. Until then, here’s a closeup of one of the creatures from our world class character team. They’re incredible. Happy Friday the 13th! Get ready! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC



— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 13, 2022

Chef-Entwickler Glen Schofield, Erfinder von Dead Space kündigt für diese Woche neue Infos zu seinem kommenden Horror-Spiel The Callisto Protocol an . Damit kehrt er zu dem zurück, was er am besten kann: Den Spielern das Fürchten lehren.Mit dem Entwickler-Team des von ihm neu gegründeten Studios Striking Distance werkelt er fleißig an dem geistigen Nachfolger von Dead Space . Dem Franchise, das von EA eingestellt wurde, nur am dann als Remake wieder aufzuerstehen. Kein Wunder, dass ein angesäuerter Schofield inzwischen schon lange sein eigenes Studio gegründet hat.So kann Schofield horrortechnisch endlich mal wieder richtig auf die Tube drücken – und verspricht mit The Callisto Protocol vollmundig eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten. Gameplay war bisher noch nicht zu sehen, ein erster CGI-Trailer machte aber schon vor einiger Zeit einen recht guten Eindruck.