The Callisto Protocol: Erster Gameplay-Trailer lässt euch das Grauen sehen

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 für PC, PS4, PS5 und Xbox-Konsolen.





Die Striking Distance Studios rund um den Dead-Space-Erfinder Glen Schofield zeigen in einem neuen Trailer absolut furchteinflößendes Gameplay zum Horror-Titel The Callisto Protocol.Der tote und eiskalte Mond Callisto und ein dort installiertes Hochsicherheitsgefängnis dient als schaurige Kulisse für das kommende Horror-Survival-Game vom Dead-Space-Mastermind Glen Schofield. Bis auf ein kurzes CGI-Video und ein paar Screenshots in der letzten Woche, gab es bis jetzt nicht viel zu sehen. Das ändert sich nach der gestrigen State of Play nun drastisch – im doppelten Sinne.Die Spieler müssen ihre Umgebung absuchen und ihre Taktik anpassen, indem sie eine einzigartige Mischung aus Fern- und Nahkampf einsetzen, um einen mysteriösen Ausbruch zu überleben, der Callisto ins Chaos gestürzt hat. Die Protagonisten des Spiels sind Josh Duhamel als Jacob Lee, ein Frachtschiffpilot, der tief im Black Iron Prison gefangen ist, und Karen Fukuhara, bekannt aus The Boys, die eine mysteriöse Mitgefangene spielt. Der neue Trailer gewährt einen guten Blick auf die Scheußlichkeiten, die euch im Spielverlauf erwarten und teilweise sehr an die Ausgeburten des Horror-Klassikers The Thing erinnern. Die markigen Aussagen Schofields zur Ankündigung des Spiels vor rund zwei Jahren, das "gruseligste Spiel aller Zeiten" schaffen zu wollen, scheinen keine heiße Luft zu sein.Jacob Lee ist allerdings nicht ganz auf sich allein gestellt. Ähnlich wie Shodan in System Shock 2 oder die Off-Stimme aus Manhunt, ist im Trailer ein mysteriöser Helfer zu hören, der dem gebeutelten Weltraum-Kammerjäger auf die Sprünge hilft. Das war schon immer ein Gameplay-Element mit dem sich allerlei interessante Dinge anstellen lassen.Glen Schofield wendet sich im Zuge der Veröffentlichung des neuen Trailers an die Fans: "Als Game Director gibt es nichts Befriedigenderes, als die Spieler auf eine angsteinflößende Reise mitzunehmen, die ihnen noch lange nach dem Weglegen des Controllers in Erinnerung bleibt. Survival-Horror-Spiele sind seit Jahrzehnten meine Leidenschaft, und ich freue mich darauf, die Möglichkeiten der neuesten Konsolen zu nutzen, um das Genre an erschreckende neue Orte zu bringen, wenn wir The Callisto Protocol später in diesem Jahr veröffentlichen."