The Callisto Protocol: Echtes Gameplay vom Gamefest

Feinstes Gematsche

Dead Space in neuem Gewand

Im Rahmen des Summer Game Fest betrat der Studioleiter und Horror-Fan Glen Schofield die Bühne und hatte Geschenke dabei: Ein erweiterter Ankündigungs-Trailer plus erste Gameplay-Sequenzen waren zu sehen.Im um einige Szenen erweiterten Gameplay-Trailer zum spielbaren Horror-Schocker The Callisto Protocol, der neu gegründeten Striking Distance Studios kann man vor lauter ekelhafter Monstrositäten schon einmal den Kopf verlieren – das geht auch der Spielfigur, die von Hollywood Schauspieler Josh Duhamel verkörpert wird, so.Die verschiedenen Todesarten des Protagonisten stellen zweifellos eines der Highlights im geistigen Nachfolger von Dead Space dar. Hübsch und effektvoll geschnittene Trailer sind eine Sache. Aber wie sieht es aus, wenn der Spieler das Gamepad zur Hand nimmt? Auch diese Frage wurde glücklicherweise beantwortet.Denn Schofield hatte noch echtes Gameplay dabei, dass die Hauptfigur Jacob Lee ein paar Schritte auf seinem Weg durch die Dunkelheit begleitet begleitet. Es gibt absolut keinen Zweifel, dass die Striking Distance Studios hier so richtig abliefern wollen. Eine sehr detaillierte Optik mit hübschen Lichteffekten ist in der Lage das Geschehen auf dem Bildschirm deutlich glaubwürdiger und nachvollziehbarer zu gestalten, als es noch bei Dead Space der Fall war.Der Spielinhalt ähnelt sich dabei allerdings extrem. Nicht nur das Zerstampfen von Kisten und besiegten Monstern, auch der Einsatz einer Waffe, die in der Lage ist, Objekte und Gegner aufzunehmen, um sie dann herumzuschleudern, kommt Kennern schon sehr bekannt vor.Für Horror-Fans geht am 02. Dezember auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung, dann darf auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X losgeschnetzelt werden. Und schon in der nächsten Woche haben wir ein Interview mit dem Creative Director Christopher Stone für euch am Start.