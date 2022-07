The Callisto Protocol: Neue Gameplay-Szenen aufgetaucht

The Callisto Protocol: Idee zu Sci-Fi-Survival kam Schofield in der Wüste

Neue gruselige Gameplay-Schnipsel zu sehen

In einem Interview mit Game Informer spricht Striking Distance Studios CEO Glen Schofield über die Ursprünge des Sci-Fi-Horrors The Callisto Protocol. Obendrein gibt's neue Gameplay-Szenen zu sehen.Schofield spricht dabei über die Inspiration, die er sich von Titeln wie Dead Space , an dem er in der Vergangenheit gearbeitet hat, geholt hätte. Darüber hinaus beantwortet er einige Fragen der Game Informer-Redaktion und erklärt, auf welch eigenartige Weise die Idee zu The Callisto Protocol geboren wurde.Im Interview erklärt Schofield, dass er sich nach seinem Abgang von Activision nicht direkt an die Entwicklung neuer Spiele setzen wollte. Stattdessen verbrachte er einige Wochen einsam in der Wüste, um das Zeichnen neu für sich zu entdecken. Während dieser Zeit sei ihm die Idee zum spannungsvollerwarteten Survival-Spiel gekommen.Anschließend ging alles ganz schnell: Man entwickelte die passende Story zum Spiel und stellte sein neuestes Projekt diversen Publishern vor, ehe man Striking Distance Studios gründete und Krafton mit ins Boot holte, um den Titel überhaupt zu finanzieren.Neben den durchaus interessanten Einblicken in Schofields Gedankenwelt gab es ganz nebenbei noch ein paar wenige Gameplay-Ausschnitte zu sehen: Im ersten Clip werden wir aus der Sicht des Hauptprotagonisten direkt inmitten eines düsteren Durchgangs von einer kriechenden Kreatur verfolgt, die kurz darauf mit einer Shotgun niedergestreckt wird. Nur wenig später springt ein, seine Gedärme präsentierender, Mutanten-Zombie aus einem Lüftungsschacht direkt über dem Spieler, welcher zuerst mit ein paar Nahkampfhieben und anschließend mit der Schrotflinte und einem abschließenden Tritt zu Brei verarbeitet wird.Das gezeigte Material erinnert dabei erneut stark an Dead Space und vor allem die gruseligen Gefängnisgänge erzeugen eine unangenehme, aber stimmige Atmosphäre, die sich durch das gesamte Spiel ziehen soll. Wie die Entwickler in The Callisto Protocol für noch mehr Angst sorgen wollen und was uns Creative Director Christ Stone sonst noch im Interview mit 4Players verriet , erfährst du ebenfalls bei uns.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer