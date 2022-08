The Callisto Protocol: Neuer Gegnertyp auf Twitter vorgestellt

Blind aber trotzdem tödlich





We’ve got some awesome creatures in @CallistoTheGame The character team is unbelievable. This is “The Blind” a biophage that has evolved and adapted in the dark. pic.twitter.com/X1Gdf5noKV



— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) July 29, 2022

Ab dem 02. Dezember dürfen wir endlich ausziehen, das Fürchten zu lernen. Dann erscheint The Callisto Protocol für die Konsolen und den PC. Die Entwickler stellen jetzt ein neues Monster vor.Glen Schofield und sein unerschrockenes Entwickler-Team der neu gegründeten Striking-Distance-Studios kommen der Fertigstellung von The Callisto Protocol gut voran. Schon sehr bald können wir uns davon überzeugen, wie grauenhaft, blutig und furchteinflößend der Ausflug in das Hochsicherheitsgefängnis auf dem toten Mond Callisto sein wird.Nun zeigt Chef-Entwickler Glen Schofield, der seinerseits auch das Mastermind hinter dem Grusel-Kracher Dead Space war, ein neues Monster, mit dem wir es beim Kampf ums Überleben zu tun bekommen. Neben dem Bild des ekelerregenden Unholds auf Twitter, erklärt Schofield was es mit dem "Blinden", einer besonderen Sorte der Biophage, auf sich hat.Die Blinden sind perfekt an das Leben in fast vollkommener Dunkelheit angepasst und verfügen demnach über ein feines Gehör, das sie zu der angepeilten Beute, also uns, führt. Das wird auf jeden Fall kein sehr freundliches Zusammentreffen!Bereits in unserem Interview führte Kreativ-Chef Christopher Stone aus, wie viel Wert die Entwickler auf ein neuartiges und schauriges Gore-System legen, mit dem es möglich sein soll, abgerissene Körperteile, Blut und alles, was dazugehört so realistisch wie nur möglich darzustellen.Das ist dann auch der Grund dafür, warum die 4Players-Redaktion beide Daumen drückt, dass The Callisto Protocol den Prozess zur Alterseinstufung bei der USK unbeschadet übersteht.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer