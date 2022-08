The Callisto Protocol: Alterseinstufung in Singapur erfolgt

Der sich drehende Holzhacker

Deutsche Spieler zittern weiter

Der Horror kommt näher: Im fernen Singapur wurde nun das Alter festgelegt, ab dem man The Callisto Protocol spielen darf. Die übersetzten Begründungen lesen sich stellenweise unfreiwillig komisch.Wenn alles klappt, dann dürfen Horror-Fans, die gleichzeitig ein Faible für Videospiele haben, ab dem 2. Dezember diesen Jahres frohlocken. Dann erscheint endlich das heiß erwartete Gore-Fest The Callisto Protocol für Konsolen und PC. Die Behörde für Alterseinstufungen in Singapur hat nach der Sichtung des Spiels die Altersfreigabe "Ab 18 Jahren vergeben". Natürlich gibt es dazu auch eine kurze Stellungnahme.Kenner wissen bereits größtenteils, welche blutrot eingefärbten Arten des Grauens im kommenden Single-Player-Actionspiel des einstigen Dead Space-Erfinders Glen Schofield auf sie warten. Die Alterseinstufer in Singapur hatten diesen Vorteil schätzungsweise nicht und begründen die Alterseinstufung für Callisto Protocol so:"Während des gesamten Spiels gibt es grafische Darstellungen von Gewalt, wenn der Spieler verprügelt, stampft oder mit Waffen auf Menschen und mutierte Kreaturen schießt. Stärkere Darstellungen zeigen Feinde, die zerstückelt und enthauptet werden, wobei reichlich Blutvergießen dargestellt wird. Der Spieler kann auch einen sich drehenden Holzhacker verwenden, um Feinde auszulöschen, was zu sichtbaren Blutnebeln führt.Diese Darstellungen von Gewalt sind unter dem M18-Rating enthalten, in dem die Klassifizierungsrichtlinien zur Darstellungen von realistischer Gewalt, wie Töten, Verstümmeln oder Verursachen anderer schwerer Verletzungen an humanoiden Charakteren zulassen."Wie es um die Einstufung des Spiels seitens der USK bestellt ist, wird von vielen Spielern mit Bangen verfolgt. Der USK dürfte bereits das gleiche Material vorliegen, dass auch in Singapur gepüft wurde. Nach den komplett sinnlosen Schnitten in der deutschen Version von Dying Light 2 , dürfte über einer ungeschnittenen Freigabe des Spiels Ab 18 Jahren hierzulande immer noch ein Damokles-Schwert hängen.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer