The Callisto Protocol: Neuer Trailer zeigt detailliert blutiges Gameplay

The Callisto Protocol: Echtzeit-Mutationen sorgen für Spannung

Mit The Callisto Protocol wird bald ein neues Horror-Abenteuer im Weltraum auf die Videospielgemeinde losgelassen. Ein neuer Trailer zeigt nun im Detail sehr blutige Gameplay-Momente.Das jüngst veröffentlichte Promomaterial ist also wahrlich nichts für Zartbesaitete. Im neuen Spiel der Dead Space-Macher verschlägt es den Spieler wieder in All, wo er sich gegen eine Horde mutierter Monster wehren muss. Das folgende Video zeigt, wie das vonstattengehen wird – da werden wirklich Erinnerungen an den bekannten Weltraumschocker wach:Im Trailer kommt das Kampfsystem sehr gut zur Geltung, bei dem eine Mischung aus Nah- und Fernkampfmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der aus den Dead Space-Spielen bekannte Bodenstampfer ist dabei ebenso dabei wie auch Schwerkraft-Mechanik.Bei den gezeigten Gegnern wird außerdem ein weiteres Spielelement deutlich: Mutationen. Im Video sieht man, wie der Protagonist einem Monster den Kopf wegschießt. Das Alien zeigt sich davon allerdings herzlich unbeeindruckt und prügelt munter weiter. Dann erscheinen plötzlich Tentakel und laut VG247 hat man dann nur einen kurzen Moment Zeit, tätig zu werden. Scheitert man, regeneriert sich der Gegner und ist stärker als vorher.Doch auch die Umgebung wird zur Gefahr, wie man am Ende sehen kann: Da verschlägt es den Spieler auf einen wilden Ritt in einem Abwassersystem, an dessen Ende ein brutaler Tod wartet. The Callisto Protocol soll am 2. Dezember 2022 für die PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S und den PC erscheinen. Unser Boris hat übrigens im Vorfeld mit Chris Stone von den Striking Distance Studios über das Spiel gesprochen und jede Menge Spannendes erfahren.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer