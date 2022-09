The Callisto Protocol: Die USK hat ihr Urteil abgegeben

Keine Schnitte bei TCP

Nach den ungeliebten Eingriffen mit dem Schneidwerkzeug für die deutsche Version von Dying Light 2, hatten viele Spieler die Befürchtung, dass auch The Callisto Protocol hierzulande nur in gekürzter Form erscheint.Aber ein erfreutes Raunen geht durch die Menge, der nach Bildschirmblut dürstenden Fans von Horrorspielen, denn die USK hat dem kommenden Sci-Fi-Monster-Gemetzel die Altersfreigabe ab 18 Jahren erteilt.Das ist hocherfreulich, geizt The Callisto Protocol doch nicht mit fiesen Darstellungen von platzenden Köpfen, Zerstückelungen und wenn die eigene Spielfigur in den Fleischwolf gerät, sieht das natürlich auch nicht sehr appetitlich aus. Die bisher in Gameplay-Trailern gezeigten Szenen und auch die Vorführung auf der Gamescom ließen also aus guten Gründen Zweifel aufkommen, ob der geistige Nachfolger von Dead Space wirklich ungeschnitten in Deutschland erschein kann.Nicht zuletzt, weil viele der im Spiel auftauchenden Monster sicherlich das Prädikat "menschenähnlich" verdienen und dieses Attribut bei der USK oft für Probleme sorgt. Die Bedenken der geneigten Spielerschaft waren also glücklicherweise unbegründet, so kann The Callisto Protocol am 2. Dezember komplett ungeschnitten für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer