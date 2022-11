The Callisto Protocol: Blutiger Launch-Trailer zum bevorstehenden Release

The Callisto Protocol: Blutige Bilder zu ruhiger Musik

Release in zwei Wochen

Nicht mehr lange, dann erfolgt der Release von The Callisto Protocol. Passend dazu veröffentlicht der Entwickler Striking Distance Studios nun einen Launch-Trailer. Nur wenige Wochen nach der Goldmeldung ist nun also alles bereit dafür, dass noch vor Weihnachten der Horror im All beginnt. Immerhin erscheint The Callisto Protocol am 2. Dezember für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S.Der Launchtrailer zu The Callisto Protocol bietet dabei auf den ersten Blick ein sehr gewohntes Bild: Kämpfe gegen entstellte Monster, das Erkunden der Raumstation, waghalsige Action-Sequenzen und ein paar Dialoge. Große Überraschungen gibt es nicht.Auffällig im Launchtrailer ist hingegen die Musik, die im Gegensatz zu den Szenen sehr ruhig daherkommt. Bei dem Lied handelt es sich um das Maintheme von The Callisto Protocol mit dem Namen Lost Again , gesungen von der gebürtigen Schweizerin Kings Elliot.Falls ihr nach dem Trailer richtig Lust auf The Callisto Protocol bekommen habt, dann müsst ihr euch wie gesagt nicht mehr lange gedulden. Der Release ist in zwei Wochen – außer in Japan , denn dort wird das Horrorspiel nach derzeitiger Lage nicht erscheinen.Mehr Infos zu The Callisto Protocol erhaltet ihr übrigens in unserer Vorschau . Dort konnte das Gruselabenteuer bereits einige seiner Stärken unter Beweis stellen.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer