The Callisto Protocol: Systemanforderungen für den PC bekannt gegeben

The Callisto Protocol: Das sind die Systemanforderungen

Mindestanforderungen

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10/11

Processor: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Storage: 75 GB available space

64-bit Prozessor und Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 oder Windows 11

Prozessor: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 2600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Speicher: 75 GB freier Festplattenplatz

Empfohlen

64-bit Prozessor und Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 oder Windows 11

Prozessor: Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5700

DirectX: Version 12

Speicher: 75 GB freier Festplattenplatz

Der Release von The Callisto Protocol naht: Am 2. Dezember kommt der heißersehnte Horror-Trip auf die PlayStation, die Xbox und den PC, für den wir jetzt die Systemanforderungen kennen.Diese gaben die Striking Distance Studios nämlich jüngst bekannt. Ob euer Computer den Ansprüchen, die The Callisto Protocol an seine Hardware stellt, gewachsen ist, verraten wir euch mit den folgenden Zeilen.Wie für die meisten Entwickler üblich, gibt auch Striking Distance für The Callisto Protocol einen Richtwert in Form der Mindestanforderungen, die euer Rechner wenigstens erfüllen sollte, über Steam an. Doch auch die empfohlenen Systemspezifikationen liefert man an dieser Stelle ebenfalls gleich mit.Erst kürzlich wurde bekannt, dass wir über zwei Dutzend der im Vorfeld stark thematisierten Todesanimationen nur mit dem Season Pass von The Callisto Protocol zu sehen bekommen werden. Die schockierenden Sequenzen zum Ableben unseres Charakters dürften wohl auch dafür gesorgt haben, dass The Callisto Protocol doch nicht in Japan erscheinen soll. Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer