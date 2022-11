The Callisto Protocol: Entwickler ließen sich von Spongebob Schwammkopf inspirieren

The Callisto Protocol: Cartoons wie Spongebob hatten Einfluss auf Stil

The Callisto Protocol gilt als geistiger Nachfolger der Horror-Hit-Reihe Dead Space. Aber welche Rolle spielt dabei der stets fröhliche Cartoon-Schwamm?Laut Aussagen der Entwickler zog man nämlich nicht nur Inspiration aus wirklich gruseligen Genregrößen wie den Alien-Filmen, sondern auch Spongebob Schwammkopf soll den Schaffensprozess in gewisser Weiße beeinflusst haben.Einen Einblick, wie der saugstarke Tiefseebewohner, der in einer Ananas mit seiner Schnecke Gary haust, seine Note in The Callisto Protocol hinterlassen hat, gewährt uns Character Designer Glauco Longhi. Gegenüber The Sun verrät er: "Einige Kreaturen kamen allerdings aus der künstlerischen Perspektive: 'Hey, lass uns einfach etwas machen , das sehr verrückt aussieht'. Und dann haben wir das in das Spiel eingebaut und einen Weg gefunden, es zum Laufen zu bringen"."Sogar einige Zeichentrickfilme wie Spongebob. Wir schauen uns Zeichentrickfilme an, was die Stilisierung und die Bewegungen angeht, denn obwohl das Spiel super real und immersiv ist, haben wir viele Dinge stilisiert, um sie ansprechender zu machen." verrät Longhi weiter. "Einige Bewegungen, das Blut und die Art und Weise, wie wir die Gliedmaßen entfernen, haben wir stilisiert, um einige dieser Aktionen zu betonen" ergänzt er."Zeichentrickfilme können das sehr gut" betont der Entwickler zusammenfassend. "Disney, Pixar oder was auch immer - sie vermitteln die Botschaft auf Anhieb. Wenn es einen schnellen Charakter gibt, erkennt man das sofort [an den] starken Silhouetten". Wie stark der Einfluss von Spongebob und Co. am Ende wirklich ausfällt, sehen wir spätestens ab dem 2. Dezember, wenn The Callisto Protocol für die PlayStation, die Xbox und den PC erscheint.Bereits im Vorfeld wissen wir, wie es um die Systemanforderungen für den PC steht. Zur Verwunderung vieler Fans sollen einige Todesanimationen von The Callisto Protocol zunächst allerdings nur mit dem Season Pass zur Verfügung stehen.