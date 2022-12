The Callisto Protocol: Roadmap zeigt Post-Launch-Inhalte der nächsten 6 Monate

The Callisto Protocol: Kostenloser DLC schon im Februar





Neue Story-Inhalte folgen im Sommer

Pünktlich zum Start von The Callisto Protocol enthüllen die Entwickler, in welchen Zeitabständen die Post-Launch-Inhalte für den Space-Schocker veröffentlicht werden sollen.So erwarten uns in den kommenden sechs Monaten einige Updates, die neben neuen Spielmodi sogar frische Story-Elemente versprechen. Wann es soweit ist, zeigt die passende Roadmap, die die Striking Distance Studios heute über Twitter für The Callisto Protocol präsentieren, detaillierter.Bereits am 7. Februar bekommen alle Spieler von The Callisto Protocol einen kostenlosen DLC spendiert, der neben dem New Game Plus- auch einen Hardcore-Modus enthalten soll. Dazu gesellt sich die Outer Way Skin-Kollektion, die ebenfalls am selbigen Tag ihren Einzug in das Spiel feiert – vorausgesetzt, ihr habt den Season Pass des Spiels erworben.Mit diesem kommt ihr gleichzeitig in den Genuss des Contagion Bundles, welches für den März des kommenden Jahres angesetzt ist, sowie das Riot Bundle, dessen Release bislang lediglich für den Frühling 2023 geplant ist, jedoch noch kein konkretes Datum erhalten hat.Mit den Inhalten der beiden Bundles dürfen sich Season Pass-Besitzer über zwei weitere Modi in The Callisto Protocol freuen: Das Riot Bundle soll einen wellenbasierten Spielmodus in einem "unerforschten Areal" des Black Iron Prisons bereithalten, während das Contagion Bundle mit einem spannenden Permadeath-Feature aufwartet.Darüber hinaus wird The Callisto Protocols Story im kommenden Sommer um ein zusätzliches Kapitel erweitert. Detaillierte Informationen versprechen die Entwickler in Kürze, wie es in ihrem Twitter-Post heißt.Ob es sich bei The Callisto Protocol wirklich um das brutalste Spiel aller Zeiten handelt, will unser Test klären. Und damit euch der Einstieg in den Horror-Trip auch problemlos gelingt, haben wir an anderer Stelle zehn Tipps für das Überleben im Horror-Knast parat.

