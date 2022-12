The Callisto Protocol: Performance-Probleme sorgen für schwache Steam-Bewertungen

The Callisto Protocol: Abgehackter Albtraum statt heißersehntem Horror-Trip

Schwache Frame-Raten trotz Highend-Rechnern

Die Steam-Bewertungen zu The Callisto Protocol befinden sich in einem Negativtrend, nachdem sich mehrere PC-Spieler über die schwache Performance auf dem Computer beklagen.Wie unter anderem PC Gamer berichtet , führen die Beschwerden über eine ruckelige Performance zu einem überwiegend negativen Urteil für The Callisto Protocol auf Steam, bei dem von über 2.800 Bewertungen gerade einmal 29 Prozent positiv ausfallen.Während sich die internationale Presse unsicher zu sein scheint, wie man The Callisto Protocol nun einstufen mag, konnte uns der Titel im Test nahezu vollends überzeugen . In einem Punkt scheinen sich jedoch der Großteil der Kritiker wie auch Spieler einig zu sein: Die Performance hinkt auf dem PC und der Xbox, während der Space-Schocker auf der PS5 so richtig rund läuft, wie unter anderem Eurogamer berichtet Die Steam-User finden währenddessen deutliche Worte für ihre Enttäuschung über The Callisto Protocol. Einer von ihnen beschreibt das Spiel als "stotterndes Chaos, das von Tag 1 an schlecht läuft" und spricht eine klare Warnung aus, während ein weiterer erklärt , es sei ziemlich schwierig, in das Spiel einzutauchen, da es jedes Mal an Frames einbüßt, nur wenn man sich um eine Ecke bewegt.Auch deutsche Spieler klagen über den abgehackten Albtraum in Spieleform: Die Performance des Spiels sei ein Witz und für viele stellt The Callisto Protocol eine bittere Enttäuschung dar, nachdem man sich über Wochen hinweg auf die Veröffentlichung gefreut hätte Eine Vielzahl der Steam-Bewertungen legt nahe, dass die verärgerten Spieler die Ansprüche, die The Callisto Protocol an unser System stellt, auf technischer Ebene sogar übertreffen und dennoch von Einbußen hinsichtlich der Frame-Raten geplagt sind. So erklärt ein Nutzer, er würde nur durch die Opening Area laufen oder sich umdrehen, ehe das Spiel anfinge zu ruckeln und das, obwohl er eine Nvidia GeForce 3080 mit deaktiviertem Raytracing verwenden würde.Zusammenfassend beschreibt er die Performance von The Callisto Protocol als "insgesamt nicht gut zum jetzigen Zeitpunkt". Abhilfe werden aller Voraussicht nach Patches schaffen, die die technischen Schwierigkeiten künftig angehen müssen.Zumindest wann wir mit den Post-Launch-Inhalten, mit denen The Callisto Protocol in den kommenden Monaten versorgt werden soll , rechnen dürfen, wissen wir dank einer Roadmap der Entwickler mittlerweile konkret.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer