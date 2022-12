The Callisto Protocol: Erster Patch widmet sich den Performance-Problemen

The Callisto Protocol: Update 1.006 hilft bei Shader-Problemen





Thanks for your patience. A PC patch is now available to improve gameplay stuttering issues due to shader compilation. After updating, you may see temporary stuttering in the game menu the first time you launch the app. We are working on further optimizations in the days ahead.



— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 3, 2022

Konsolenupdate veröffentlicht





There are patches live for all consoles that should fix frame rate and crash issues that some of you have reported. We are listening, working hard on updates, and will have details to share on more upcoming improvements early this week. Thanks for your patience.



— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 4, 2022

Seit dem 02. Dezember herrscht der Horror im All: The Callisto Protocol ist erschienen, aber sorgt nicht unbedingt überall für Freude. Vor allem PC-Spieler leiden unter extremen Performance-Problemen Die sind so sehr verbreitet, dass die Bewertungen auf Steam zwischenzeitlich überwiegend negativ ausfallen sind. Mittlerweile gibt es aber einen kleinen Trend nach oben, denn das Entwicklerteam der Striking Distance Studios veröffentlichte einen Patch, der die Performance des Spiels ein Stück weit verbessert.Das Update mit der Versionsnummer 1.006 für The Callisto Protocol wurde bereits in den Abendstunden des 3. Dezember für den PC veröffentlicht. Dieser soll, so die Entwickler via Twitter, die Ruckelprobleme in Folge der Shader-Kompilierung in Angriff nehmen.Nach dem Update soll es beim ersten Start noch zu temporären Rucklern im Spielmenü kommen. Danach sollen die extremen Ruckler der Releaseversion jedoch nicht mehr auftreten. Und offenbar hält der Patch weitgehend das, was er auch verspricht. In den Steam-Rezensionen äußern sich viele Spieler, dass sich die Performance definitiv verbessert hat.Das macht sich anschließend auch in den Wertungen bei Steam bemerkbar. Mittlerweile sind 55 Prozent der über 13.000 abgegebenen Bewertungen positiv, was ein spürbarer Trend nach oben ist. Dennoch gibt es immer noch ein paar technische Probleme, die die Entwickler in den nächsten Wochen beheben wollen.Neben dem PC-Patch haben die Entwickler am 4. Dezember auch ein Update für die Konsolenversion von The Callisto Protocol veröffentlicht. Damit sollen einige der schwerwiegenden Framerate- und Absturzprobleme behoben werden. Das Update steht derweil für alle Konsolen zum Download bereit.Darüber hinaus arbeitet das Team bereits an weitere Updates, um die Startprobleme des Horrorabenteuers so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Wie uns The Callisto Protocol gefallen hat, erfahrt ihr übrigens in unserem ausführlichen Testbericht Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer