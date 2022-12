The Callisto Protocol: Neuer Patch nimmt sich Performance-Problemen & fehlenden PS4-Trophäen an

The Callisto Protocol: Diese Verbesserungen bringt das neue Update





A new update is available for all platforms. Look for combat improvements, performance and stability fixes, localization optimizations, and general quality of life changes. We’re listening and grateful for your feedback. More to come.



— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 15, 2022

Über Nacht wurde ein frisches Update für The Callisto Protocol veröffentlicht, das sich diversen Performance-Problemen und Stabilitätsschwierigkeiten annimmt.Zwischen elf und 13 Gigabyte groß, ergänzt es den geistigen Nachfolger von Dead Space um einige Verbesserungen für den Kampf, sowie Lokalisierungsoptimierungen und "allgemeinen Quality of Life-Änderungen". Darüber hinaus wird ein Problem angegangen, bei dem die Trophäen von The Callisto Protocol nicht auf der PS4 synchronisiert wurden.Über den offiziellen Twitter-Account zu The Callisto Protocol geben die Entwickler die Verfügbarkeit des neuen Updates für alle Plattformen bekannt. Im selben Atemzug bedankt man sich für das Feedback der Spieler und verspricht, auch weiterhin ein offenes Ohr für jenes zu haben.Bei den recht allgemein formulierten Verbesserungen handelt es sich den Berichten verschiedener Spieler zufolge vor allem um zügigere Heilungs-Animationen. Außerdem sollen Waffenwechsel flotter vollzogen und weniger Zeit für das Nachladen benötigt werden. Die beschleunigten Heilungs-Animationen werden im Clip eines Reddit-Nutzers noch einmal deutlich:Andere Spieler berichten darüber hinaus von überspringbaren Todessequenzen, die laut den Entwicklern allerdings einen großen Anteil am Gruselfaktor von The Callisto Protocol ausmachen und von welchen wir nur mit dem Season Pass alle zu sehen bekommen sollen. Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer