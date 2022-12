The Callisto Protocol: Neues Update ermöglicht Überspringen der Todesanimation

The Callisto Protocol: Was steckt im neuen Update?

Weitere Updates und der Season Pass

Bei seinem Release Anfang Dezember sorgte The Callisto Protocol für gemischte Gefühle: Einige Spieler fanden großen Gefallen am geistigen Dead Space-Nachfolger, andere gruselten sich nur wegen der Umsetzung. Auch in unserem Test konnte das Horror-Abenteuer im Weltraum Redakteur Boris begeistern, doch Luft nach oben gibt es bekanntlich immer. Die Entwickler von Striking Distance Studios legen deshalb mit einem neuen Update nach, dass nicht nur einige der technischen Probleme aus der Welt schafft, sondern auch anderweitige Verbesserungen implementiert.Auf der Steam-Seite von The Callitso Protocol veröffentlichten die Entwickler eine entsprechende Meldung: „Ein neues Update ist auf allen Plattformen verfügbar. Haltet Ausschau nach Verbesserungen beim Kampfsystem, Performance- und Stabilitätsverbesserungen, Optimierungen bei der Lokalisierung und allgemeine Quality of Life-Änderungen. Wir hören euch zu und sind dankbar für euer Feedback. Weitere [Updates] folgen.“Während der dortige Infotext mit Details geizt, haben die Kollegen von PC Gamer herausgefunden, was sich genau an The Callisto Protocol geändert hat. So sollt ihr ab sofort die Todesanimationen überspringen können, was beim wiederholten Ableben nicht nur Zeit spart, sondern auch den ohnehin schon hohen Gewaltgrad zumindest etwas herunterkurbelt.Die Auseinandersetzungen mit den mutierten Gefangenen des Schwarzstahlgefängnisses soll nun ebenfalls etwas besser von der Hand gehen, weil man das Heilen beschleunigt hat. War das Verabreichen der Heildosis vorher kaum mitten im Kampf möglich, kann Jacob sich nun einen wohltuenden Stim verabreichen, ohne direkt ins Gras zu beißen.Weil man überdies den Waffenwechsel etwas beschleunigt hat, scheint das Ziel der Striking Distance Studios eine angenehmere, einsteigerfreundlichere Erfahrung basierend auf dem Feedback der Spieler gewesen zu sein. Ob den Entwicklern das gelungen ist, könnt ihr jetzt selbst austesten: Das erwähnte Update steht ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit.Wie es von den Entwicklern heißt, soll dies nicht der letzte Patch gewesen sein, um The Callisto Protocol zur Zufriedenheit aller Spieler weiterhin aufzupolieren. Auch sonst könnte sich das Warten für interessiere Fans lohnen: Bereits im Februar 2023 erscheint ein kostenloses Update mit einem Harcore-Modus und New Game Plus, kostenpflichtige Story-Inhalte folgen dann im Sommer.