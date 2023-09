The Callisto Protocol: Dead Space-Schöpfer Glen Schofield verlässt Studio nach kommerziellem Misserfolg

The Callisto Protocol: Schofield zieht nach dem kommerziellen Misserfolg seinen Hut

, seines Zeichens Schöpfer des populären Sci-Fi-Schockers, verlässt die, nachdem sich, die erste Veröffentlichung der Entwickler, als kommerzieller Flop herausgestellt hat.Wichtig zu erwähnen ist, dass Schofield selbst derjenige war, der das Studio im Jahreunter den dem koreanischen Publishergegründet hatte. Auf dessen Seite stand ursprünglich die Idee im Raum, ein Story-basiertes Spiel im Universum des Battle Royale-Erfolgshits, kurz PUBG, zu entwickeln – von welchem man seit dem Release von The Callisto Protocol im vergangenen Jahr jedoch nicht mehr viel zu hören bekommen hat.Aktuellen Berichten von Bloomberg zufolge soll Schofield, der bei Striking Distance Studios bislang die Rolle desausfüllte, sich künftig „neuen Möglichkeiten zuwenden“ wollen, wie Krafton gegenüber dem Medienkonzern verriet . Gleichermaßen hätten sich auch der, ebenso wie derdes Entwicklerstudios angeschlossen, womit man gleich drei hochrangige Abgänge von Mitarbeitern, die an The Callisto Protocol maßgeblich beteiligt waren, zu verzeichnen hat.Schofield beschreibt seinen Abgang als „bittersüß“, auch, wenn Krafton an anderer Stelle betont, dass diesererfolgt sei. Allerdings wisse der ehemalige Striking Distance-CEO auch, dass „das Studio in exzellenten Händen ist“, wie er selbst noch einmal klarstellt.Nach seinemim Dezember 2022 blieb The Callisto Protocol aufgrund gemischter Gefühle unter den Kritikern und den Fans deutlich hinter den Erwartungen des Publishers zurück, was diedes Space-Horrors anbelangt. So rechnete Krafton mitverkauften Exemplaren für das Spiel, welches sich rund drei Jahre lang in der Entwicklung befand und dabei Berichten zufolge Gelder in sechsstelliger Millionenhöhe verschlungen hat. Letzten Endesman das Verkaufsziel um ein ganzes Stück: LediglichMal fand der Titel einen Abnehmer bis zum Anfang des neuen Jahres.Dieendete bereits im Juni des aktuellen Kalenderjahres, genau genommen mit dem Launch des abschließenden DLC-Kapitels mit dem Namen Final Transmission. Rund zwei Monate später gab das Studio dann bekannt, dass manhätte, um die „Prioritäten neu auszurichten“. Wir zeigten uns trotz all der negativen Schlagzeilenund raten euch, euch ganz einfach einmal selbst ein Bild zu verschaffen.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer