Endless Dungeon: Taktische Roguelite-Action im Endless-Universum

Bei den Game Awards 2020 ist ein weiteres Spiel aus dem Endless-Universum von den Amplitude Studios und SEGA angekündigt worden: Endless Dungeon . Es wird für PC, PS4, PS5, Switch und Xbox Series X/S erscheinen. Das Spiel ist ein taktisches Roguelite-Actionspiel, in dem ein Team aus gestrandeten Helden eine längst verlassene Raumstation bzw. einen Kristall vor einer endlosen Flut von Monstern beschützen muss (auch im Koop-Multiplayer).Die Entwickler schreiben: "Also, dein Schiff ist mausetot und du steckst auf irgendeiner Station im All fest, die vor die Hunde ging, noch bevor die überhaupt gelernt haben, wie man bellt. Ein paar Gestalten wurden hier vor Jahrzehnten ausgesetzt, den Kopf voller Geschichten, was ist und was sein könnte, und Erzählungen darüber, wie man vielleicht hier rauskommt - oder wie man vermutlich bis in alle Ewigkeit hier feststeckt ... Es liegt an dir, herauszufinden, was vorgeht, dich mit ein paar Gestrandeten zusammenzutun und eine funkelnagelneue Geschichte im Endless-Universum zu überleben. (...) Überprüfe besser deine Ausrüstung und zieh den Gürtel enger, denn hinter jeder Tür, die du öffnest, liegt ein Raum, der fies, neu und andersartig ist. Aber mit den richtigen Geschützen und dem passenden Eisen für das passende Ziel und unter Einsatz deiner speziellen Talente, um Monster abzuwehren, die ihre Zähne in deinen Kristall schlagen wollen - na ja, dann könntest du vielleicht sogar überleben ... um die nächste Tür zu öffnen.""Trommle eine Truppe aus einer Reihe von "Helden" (ein sehr dehnbarer Begriff) aus der ganzen Galaxie zusammen. Jeder einzelne dieser Entdecker, Schatzjäger und Gesetzlosen schreibt seine eigene Geschichte und hat seine ganz eigenen ... Besonderheiten. Also auf in die Bar, rüste deine Dreiertruppe aus und schau, ob du es in einem mehr oder weniger zusammenhängenden Stück bis zum Kern der Station schaffst. (...) Du kannst die gesamte Truppe allein kontrollieren oder ein paar Freunde zusammentrommeln, um die Geheimnisse der Station zu enthüllen – und um zu sehen, ob ihr euch gemeinsam aus dem Staub machen könnt. Hast du den Schneid, den Kristall allein zu eskortieren, oder würdest du lieber im Team deine taktischen Überlebensfähigkeiten an haufenweise Türen und Horden von Monstern testen?"Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Trailer