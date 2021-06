Endless Dungeon: Die Entstehungsgeschichte und Dungeon of the Endless als "glückliches Versehen"

Die Amplitude Studios haben das erste Video aus einer Tagebuch-Reihe zu Endless Dungeon veröffentlicht. In dem Video geht es um die Entstehungsgeschichte des Spiels und den Vorgänger Dungeon of the Endless (aka DotE), das ebenfalls ein taktisches Roguelite-Tower-Defense-Strategiespiel mit Multiplayer-Koop war. "Während DotE eher ein Versehen war, entwickelte sich das Spiel zu einem Fanliebling und so musste das Studio einfach einen Nachfolger im Geiste kreieren", meinten die Entwickler. Diesmal aber mit Twin-Stick-Action, direkter Kontrolle und Unterstützung für Current- und Next-Gen-Konsolen.Endless Dungeon ist ein taktisches Roguelite-Actionspiel, in dem ein Team aus gestrandeten Helden eine längst verlassene Raumstation bzw. einen Kristall vor einer endlosen Flut von Monstern beschützen muss (auch im Koop-Multiplayer). Es wird 2022 für PC, PS4, PS5, Switch und Xbox Series X|S erscheinen.Letztes aktuelles Video: Feature Focus Origins