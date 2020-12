ARK 2: Game-Awards-Überraschung: Vin Diesel kämpft gegen Dinosaurier

Aktualisierung vom 12. Dezember 2020, 11:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 11. Dezember 2020, 02:46 Uhr:

Proud to announce, tonight at the TGA’s:



🔹 ARK II starring Vin Diesel as Santiago



🔹 ARK: The Animated Series exploring Helena’s story



Catch the Official hi-rez ARK II trailer rendered in-engine using game assets, and an extended Animated Series trailer, tomorrow A.M!



🦖🦕 pic.twitter.com/JpCtPv16va



— ARK: Survival Evolved (@survivetheark) December 11, 2020

Auch nach der Ankündigung von ARK 2 haben die Entwickler (Studio Wildcard) bisher kaum Informationen zum Nachfolger von ARK: Survival Evolved verraten, der bei den Game Awards 2020 mit einem langen In-Engine-Trailer vorgestellt wurde.In der Pressemitteilung heißt es lediglich, dass das Spiel zusammen mit der prominent besetzten Animationsserie "ARK: The Animated Series" im Jahr 2022 veröffentlicht werden soll (zwei Staffeln sind geplant). ARK 2 befindet sich für Next-Generation-Plattformen und sehr wahrscheinlich auch PC in Entwicklung.Vin Diesel ist Studio Wildcard in dem Kontext als "President of Creative Convergence" beigetreten. Er wird als ausführender Produzent sowohl von ARK 2 als auch von ARK: The Animated Series fungieren. Der Schauspieler wird dem "vollständig gerenderten Heldenprotagonisten" Santiago seine Stimme und sein Äußeres leihen. Seine Figur wird auch in der animierten Serie präsent sein.Übrigens: ARK: Genesis Part 2 soll im März 2021 erhältlich sein.Zur Serie: "Studio Wildcard has partnered with acclaimed director Jay Oliva (Batman: The Dark Knight Returns, Justice League: The Flashpoint Paradox) to executive produce and co-showrun an original animated television series based on the hit video game ARK: Survival Evolved. Created and executive produced by the game’s creators Jeremy Stieglitz and Jesse Rapczak, ARK: The Animated Series is composed of fourteen 30-minute episodes and has two seasons currently in production in anticipation of a 2022 launch. Lead writers Marguerite Bennett and Kendall Deacon Davis have written the scripts for ARK: The Animated Series, which features an extraordinary voice cast, including Gerard Butler (300), Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians), Devery Jacobs (American Gods), Madeleine Madden (The Wheel of Time), Deborah Mailman (Total Control), Zahn McClarnon (Doctor Sleep), Malcolm McDowell (A Clockwork Orange), Elliot Page (The Umbrella Academy), Ragga Ragnars (Vikings), David Tennant (Good Omens), Karl Urban (The Boys), Jeffrey Wright (Westworld), and Russell Crowe (Gladiator)."Eine der größeren Überraschungen bei den Game Awards 2020 war die Ankündigung von ARK 2, und zwar mit einem Cinematic-Trailer (In-Engine-Trailer), in dem Vin Diesel als "Santiago" zu sehen ist. Er kämpft u.a. gegen humanoide Gegner als auch gegen eine Art T-Rex-Dinosaurier, was u.a. an Horizon Riddick Dawn erinnert. Weitere Details sollen folgen.