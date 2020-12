ARK 2: Die Rolle von Vin Diesel

Screenshot - ARK 2 (PC) Screenshot - ARK 2 (PC) Screenshot - ARK 2 (PC) Screenshot - ARK 2 (PC) Screenshot - ARK 2 (PC) Screenshot - ARK 2 (PC)

Nach der Ankündigung von ARK 2 bei den Game Awards 2020 trudelte heute auch die offizielle Pressemitteilung von Studio Wildcard ein. Demnach wird der Nachfolger von ARK: Survival Evolved zusammen mit der animierten Serie "ARK: The Animated Series" im Jahr 2022 erscheinen."ARK 2 versetzt die Spieler in eine brutale neue Welt des Existenzkampfs, in der man sich der allgegenwärtigen Bedrohung durch (...) intelligente Dinosaurier, aggressive außerirdische Tiere und die exotische Umgebung eines außerirdischen Planeten stellen muss. Die Überlebenden werden die Äonen überspannende ARK-Geschichte der Evolution der Menschheit in diesem Sandbox-Survival-Erlebnis der nächsten Generation fortsetzen", heißt es in der Ankündigung.Vin Diesel ist Studio Wildcard in dem Kontext als "President of Creative Convergence" beigetreten. Er wird als ausführender Produzent sowohl von ARK 2 als auch von ARK: The Animated Series fungieren. Der Schauspieler wird dem "vollständig gerenderten Heldenprotagonisten" Santiago seine Stimme und sein Äußeres leihen."Vin ist nicht nur ein talentierter Schauspieler und Produzent, sondern auch ein versierter Gamer, der Tausende von Stunden in ARK: Survival Evolved verbracht hat", sagte Doug Kennedy, CEO von Studio Wildcard. "Er kennt das Spiel sehr genau und gibt uns direkt Feedback für den Entwicklungsprozess. Mit der Enthüllung der ARK-Fortsetzung und der animierten Fernsehserie wird Vin bei beiden Projekten involviert sein, da wir die ARK-Franchise jetzt und in Zukunft noch weiter ausbauen wollen."Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer